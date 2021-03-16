Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко, звезда "Зважені та щасливі", показала себя, восхитив фанатов

На фото звезда позировала в штанах, маечке и кроссовках. Девушка расставила ноги, а сама нагнулась вперед, сидя на пятой точке. Анита демонстрировала эффектную прическу и подтянутую фигуру. Кадр получился не только интересным, но и с капелькой пикантности, ведь поза Луценко восхищает. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку без внимания нее оставляют:

"Какие красивые и сильные ноги", "Как же красиво", "Крутая", "Талантливый человек - талантлив во всем", "Вы красотка", "Опасная", "Вы мой кумир", "Слишком классная, чтобы быть правдой", "Вы - мотиватор", "Самая красивая на земле", "Вы как всегда и правы и прекрасны", "Ох, ничего себе, какая красивая", "Вы очень женственная".

Мы писали, что известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко впечатлила видом в прозрачном топике.

В этот раз тренер позировала в прозрачном топе, сквозь который было видно темное белье, а также красивый пресс.

Яркие штаны на высокой посадке подчеркнули тонкую талию. Белые кроссовочки отлично смотрелись на знаменитости.

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