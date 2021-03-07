Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко, звезда "Зважені та щасливі", впечатлила видом в прозрачном топике

Тренер обладает невероятной фигурой, которой грех не похвастаться, пишет Politeka.net. Звезда балует кадрами в откровенных образах.

В этот раз тренер позировала в прозрачном топе, сквозь который было видно темное белье, а также красивый пресс.

Яркие штаны на высокой посадке подчеркнули тонкую талию. Белые кроссовочки отлично смотрелись на знаменитости.

Звезда распустила волосы, она улыбалась и выглядела очень свежо и счастливо.

"Обожаю фото на телефон 👌🏻 Ни фильтров, ничего специального не нужно!

Кто бы мог подумать 15 лет назад, что в карман поместиться тысяча функций 😜😜😜никто!

Также и сейчас мы не можем даже представить что нас ждет в будущем 😅 но верю, что хорошее!

А вы что хотите чтоб появилось в мире?", - написала Анита.

За три часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Виола справилась👏🔥😀", "Здесь у вас хорошая укладка", "Телепортация . Чтобы днём в Грузии , а вечером в США, а на утро во Франции )", "Какая Вы красивая", "Телепортацию хочу🤪😅", "Извините!!!! 😳😮АНИТА, Вы прекрасна!!!🌹🕊", "Вы обворожительна😍", "Какая вы красивая 😍", "Какая Вы красотка! Я очень Вас уважаю как тренера,как женщину! Восхищаюсь Вами!🔥🔥🔥", "Вы очень хорошо выглядите🙂", "Хорошенькая", "вы такая красивая! и такая настоящая!))😍", - написали пользователи сети.

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