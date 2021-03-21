Известная украинский фитнес-тренер и звезда "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала смелые кадры с тренировки
Как передает Politeka.net, новым фото знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.
На опубликованных кадрах она предстала в ультракоротких шортах и черной майке. Лицо тренер прикрывала кепка, но внимания всех было сосредоточено на соблазнительной фигуре Аниты.
Судя по всему, таким пикантным снимком Луценко решила мотивировать своих подписчиков и, судя по комментариях под постом, у нее это получилось.
Поклонники звездного тренера было восхищены кадром, но не обошлось и без критики в ее сторону из-за такой смелой позы.
"И что это натуральное? Накачанное своим трудом, а не руками умелого хирурга?", "Вот вопрос, что побуждает вас делать такое фото?", "Огненные орешки", "Подтянутые ноги - это мечта", "Все правильно! Это отличная мотивация! И женское тело - это всегда красиво, а красивое женское тело вообще бомба", "Что ж ты делаешь, женщина. Так и температура может подняться", - писали в комментариях под снимком.
Молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" понежилась среди цветов: "Олег Винник аж целую песню написал по этому поводу"
Осадчая без Горбунова внезапно покинула Украину, пожаловавшись на локдаун: "Самое печальное..."
Бывшая жена Потапа Горовая с Дорофеевой появились во всем красном, обжигающее фото: "Куколки"
Как выглядят двойняшки Кравец из "Квартал 95", лица которых она долго скрывала, Осадчая решила показать: "Свои забобоны"
Холостяк Данилко растрогал чувственным кадром со спутницей своей жизни, одетой во все белое: "Когда уже?"
Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко натянула трусы, сверкнув "крепким орешком"
А еще Politeka писала, что тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как дурачится с дочкой, редкие кадры
Также Politeka сообщала, что Тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко призналась в любви звезде "Люпена"