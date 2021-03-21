Известная украинский фитнес-тренер и звезда "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала смелые кадры с тренировки

Как передает Politeka.net, новым фото знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.

На опубликованных кадрах она предстала в ультракоротких шортах и черной майке. Лицо тренер прикрывала кепка, но внимания всех было сосредоточено на соблазнительной фигуре Аниты.



Судя по всему, таким пикантным снимком Луценко решила мотивировать своих подписчиков и, судя по комментариях под постом, у нее это получилось.



Поклонники звездного тренера было восхищены кадром, но не обошлось и без критики в ее сторону из-за такой смелой позы.



"И что это натуральное? Накачанное своим трудом, а не руками умелого хирурга?", "Вот вопрос, что побуждает вас делать такое фото?", "Огненные орешки", "Подтянутые ноги - это мечта", "Все правильно! Это отличная мотивация! И женское тело - это всегда красиво, а красивое женское тело вообще бомба", "Что ж ты делаешь, женщина. Так и температура может подняться", - писали в комментариях под снимком.





