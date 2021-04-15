Известная украинская фитнес-тренер и звезда "Зважені та щасливі" Анита Луценко укатила за границу

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка похвасталась кадрами, сделанными в Америке. Анита была одета в невероятной красоты платье, которое подчеркнуло ее точеную фигурку. Женщина задрала юбку, соблазнив своими стройными ножками.

«Первый раз в Америке я стояла в метро Нью-Йорка по приезду, по которому бежала стая крыс, и чуть не плакала, зачем мы сюда приехали. В конце с круглыми глазами говорила - хочу ещё. Второй раз я приехала на сбор амбассадоров @Puma - увидела Майями с таким количеством спортивных тел и здоровой еды, что не помещалось в голове) познакомилась с Болдом (самый быстрый человек на Земле) и Адрианой Лимой», - рассказала Анита.

По ее словам, третий раз в Америке она прочувствовала, как это жить дома и красиво наряжаться, выходя на улицу. Теперь же Луценко улетела в США уже в четвертый раз.

В комментариях любимице публики оставили массу теплых слов.

«Босоножки огонь», «Ножки в серебристых босоножках...шик! Как мне такое нравится», «Шикарные красотки», «Так красиво переданы эмоции на фото», «Стиляга», «Ты супер», - пишут пользователи сети.

Напомним, что тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко расставила ножки и приняла смелую позу: "Ох, ничего себе".

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