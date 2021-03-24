Відома фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко поділилася цікавим кадром

Як пише Politeka.net, Аніта Луценко регулярно радує публіку своїми фото і відео, де розповідає про правильне харчування і спорт. За зіркою стежать сотні тисяч людей в Instagram і затая подиху чекають нових порад.

Але цього разу Аніта вирішила вчинити інакше. Луценко викинула в сторіс Instagram ролик, де сидить в штанях на колінах, нагнувшись вперед. Дівчина просто посміхнулася в камеру, після чого вимкнула зйомку. Фітнес-тренер була в топі, а на шиї можна помітити золотий ланцюжок, яка не завадила заглянути в декольте знаменитості. Публікацію Луценко підписала смайликом з посмішкою у вигляді сердечка.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій, але зазвичай красуню радують компліментами: "ЕММ, трохи вульгарно, а можливо я заздрю".

Ми писали, що відома український фітнес-тренер і зірка "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала сміливі кадри з тренування.

На опублікованих кадрах вона постала в ультракоротких шортах і чорній майці. Обличчя тренер прикривала кепка, але уваги всіх було зосереджено на спокусливій фігурі Аніти.

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