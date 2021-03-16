Відомий український фітнес-тренер Аніта Луценко, зірка "Зважені та щасливі", показала себе, захопивши фанатів

На фото зірка позувала в штанях, маєчці і кросівках. Дівчина розставила ноги, а сама нагнулася вперед, сидячи на п'ятій точці. Аніта демонструвала ефектну зачіску і підтягнуту фігуру. Кадр вийшов не тільки цікавим, але і з крапелькою пікантності, адже поза Луценко захоплює. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню без уваги неї залишають:

"Які красиві і сильні ноги", "як же красиво", "Крута", "талановита людина - талановита у всьому", "ви красуня", "небезпечна", "ви мій кумир", "занадто класна, щоб бути правдою", "ви - мотиватор", "найкрасивіша на землі", "ви як завжди і праві і прекрасні", "Ох, нічого собі, яка красива", "ви дуже жіночна".

Ми писали, що відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко вразила виглядом у прозорому топіку.

Цього разу тренер позувала в прозорому ТОПі, крізь який було видно темну білизну, а також красивий прес.

Яскраві штани на високій посадці підкреслили тонку талію. Білі кроссовочки відмінно виглядали на знаменитості.

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