Известный украинский тренер Анита Луценко, звезда "Зважені та щасливі", показала себя и обратилась к украинцам
Как пишет Politeka.net, Анита Луценко известна украинцам благодаря своей любви к спорту. Девушка активно ведет социальные сети, где регулярно делиться секретами красивого тела и пропагандирует тренировки.
Этот раз не стал исключением, ведь Анита опубликовала фото, на котором демонстрировала роскошную фигурку в топе. В руках Луценко держала домашние грузы для тренировок.
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10 дней 5 тренировок на все тело с грузами, но можно выполнять упражнения и без. Если все-таки используете их, то будете в восторге", - написала Анита.
Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:
"Перемен требуют наши сердца, а также руки и животик", "Нужно меньше есть!!! Все части тела, куда не ткнись! спасибо", "Все требует внимания и перемен)))".
Сообщалось, что известная украинская фитнес-тренер и звезда "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала очаровательное фото и рассказала о своей работе.
На новом фото Анита запечатлена на темном фоне, она стоит с руками по бокам и вызывающе смотрит в объектив. Перед камерой красотка появилась в стильном образе – на ней облегающий черный комбинезон, поверх которого она накинула белую рубашку оверсайз.
Напомним, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" показала эффективную тренировку с "Холостяком" Макацарией
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