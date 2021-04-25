Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко из шоу "Зважені та щасливі"показала, как менялась ее внешность

Анита Луценко приобрела огромную популярность после выхода шоу, где люди стараются сбросить лишний вес, пишет Politeka.net.

Звезда - мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, а также многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу.

Кроме того, что красотка следит за состоянием своих форм, она также любит и экспериментировать с внешностью. Анита много раз меняла прически, что доказывают фото, которые она сама разместила в своем Инстаграм.

Фитнес-тренер носила и короткую стрижку "под мальчика", у нее было и каре, и длинные волосы, а также она меняла цвет.

"Голосуем 😜😎", - написала Луценко.

"Люблю всякую тебя 😍", "Все хороши, но импонирует больше 4 ❤️", "Главное, чтобы вам было комфортно! Секси на каждом фото!", " 4 однозначно", "Красивая в любом стиле, просто с каким-то образом выглядит младше, с каким-то - нежнее, с каким-то романтик, а с коротким волосом - дерзко, но все равно классно!!!! 💥💥🥰", - написали пользователи сети.

Напомним, Анита Луценко родилась 11 марта 1984 года в Киеве. С четырех лет она занималась гимнастикой, а потом попала в танцевальный ансамбль и начала заниматься аэробикой. Повзрослев, Анита стала принимать участие в разных соревнованиях.

После школы украинка училась в Национальном университете физического воспитания и спорта, став квалифицированным специалистом по фитнесу и пилатесу.

Напомним, покинувшая Украину тренер «Зважені та щасливі» Анита Луценко соблазнила ножками в задранной юбке

Также Politeka сообщала, как тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко выглядела до популярности, фото поражает

А еще Politeka писала, что тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко нагнулась вперед, блеснув сокровищем в декольте