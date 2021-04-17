Известная украинская фитнес-тренер и звезда "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала яркие фото из-за границы и вдохновила украинок заниматься спортом

Как сообщает Politeka.net, популярная фитнес-тренер и звезда шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Недавно красотка оправилась за границу – она уехала в США, где побывала в удивительном месте. Именно это место звезда и показала своим фанатам.

Оказалось, что Анита приехала в Yosemite National Park – это национальный парк в Калифорнии, который находится на горном хребте. Так что и пейзажи там соответственные. Девушка вышла на прогулку в стильном образе – на ней короткие джинсовые шорты и легкая темная кофточка с открытой спиной. Выглядит Анита по-настоящему счастливой и впечатленной.

"Это таааак красиво! Это так чисто! Это так вдохновляюще и мощно! И это один из самых красивых отелей, которые я видела в жизни. Он – как часть природы. Если кто читал "Источник", то этот дом построил точно "Рорк". Кто не читал, ну вы поняли – бежим читать об истинном таланте", — рассказала Луценко в подписи к своей публикации.

Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые снимки и видео, так же восхищаясь видами, как и Анита. "Да, эта красота просто завораживает! Мне тоже нравится там бывать", "Красавица", "Красотка", "Красотка і красота", "Вы вдохновляете", "Очень красивые места", "Какая классная!", "Волшебно", — пишут в комментариях к фото.

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