Фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как тренируется с Иракли Макацария

Как пишет Politeka.net, Анита Луценко известна украинцам своей упорностью и пропагандой спорта. Девушка активно ведет социальные сети, где рассказывает все о тренировках и помогает фанатам обрести форму мечты.

В этот раз Анита опубликовала видео, в котором занималась вместе с Икарли Макацария, который был участником проекта "Холостяк 6". Пара лежала на коврике для занятий, коснувшись ногами друг к другу. После этого по очереди Икарли и Анита дотрагивались до ног друг друга, качая таким образом пресс.

"Самое время «качнуть» пресс впрок! Паска приближается. 3 подхода по 15 раз.

Сделаешь ? Ставь и с этого момента можешь есть ВСЕ с чистой совестью", - написала звезда под фото.

Фанаты посмотрели ролик почти 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Мы с мужем тоже так делаем", "С Иракли каждый может".

Мы писали, что известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко из шоу "Зважені та щасливі"показала, как менялась ее внешность.

Анита много раз меняла прически, что доказывают фото, которые она сама разместила в своем Инстаграм.

Фитнес-тренер носила и короткую стрижку "под мальчика", у нее было и каре, и длинные волосы, а также она меняла цвет.

Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала украинкам пример, как можно выглядеть, занимаясь спортом

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