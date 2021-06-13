Известная украинская фитнес-тренер и звезда "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала очаровательное фото и рассказала о своей работе

Как сообщает Politeka.net, популярная фитнес-тренер и звезда шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательным летним фото, а в подписи к нему вдохновила украинок на перемены.

На новом фото Анита запечатлена на фоне бескрайнего голубого неба и снята с необычного ракурса. Перед камерой она появилась в воздушном светлом наряде – коротких белых шортах и бежевом топе, поверх которого на ветру развевается светлая прозрачная накидка. Этот наряд подчеркнул изящную фигуру и стройные ножки тренера. Ее волосы распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице легкий макияж и загадочная улыбка.

В подписи к фотографии Луценко написала: "Быть легче, быть позитивней, не зацикливаться на "не могу, не выходит", а думать, ЧТО МОГУ СДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС?". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото Аниты, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Анита, ты как всегда в точку и вовремя", "Анита, вы прекрасны", "Спасибо", "Это точно", "Истина", "Отличное напутствие на день! Спасибо! Во всем стараюсь видеть возможности, мыслить позитивно", - пишут фанаты под фото тренера.

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