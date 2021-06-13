Известная украинская фитнес-тренер и звезда "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала очаровательное фото и рассказала о своей работе

Как сообщает Politeka.net, популярная фитнес-тренер и звезда шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательным фото в разделе сторис, на котором впервые показала своего мужа Александра, с которым живет в гражданском браке. Они вместе собрались на мероприятие. На фото Анита в красивом коктейльном платье оливкового цвета, а ее муж нежно косается губами волос Аниты, не показывая лицо. Мужчина в стильном деловом костюме глубокого синего цвета и в белой рубашке. Пара сделала селфи в зеркале перед выходом.

В подписи к фотографии Луценко написала: "Готовы!".

Недавно в программе "Светская жизнь" Анита вспомнила, что у них с Александром дело пока не дошло до ЗАГСа, но они создали фактическую семью и воспитывают пятилетнюю дочь Мию.

Об Александре известно немного. Он никак не связан с шоу-бизнесом, но давно дружит с героем шоу "Холостяк" Иракли Макацария. По приглашению Иракли, Анита с возлюбленным сейчас отдыхают в Грузии.

Александр не любит публичности, и Анита уважает это решение, а потому не злоупотребляет фотографиями партнера в соцсетях и не показывает его лицо.

"Он не хочет. Ему это не нравится", — пояснила фитнес-тренерша.

Напомним, Покинувшая Украину тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко соблазнила ножками в задранной юбке: "Стиляга".

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