Известная украинская спортсменка и профессиональный тренер Анита Луценко впечатлила фигурой в женственном платье

37-летняя звезда проекта «Зважені та щасливі» известна своей любовью к тренировкам и здоровому образу жизни. Помимо карьеры на телевидении, она успешно выступала на чемпионатах по спортивной гимнастике, а также владеет званием мастера мастера спорта по спортивной аэробике.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Анита решила раскрыть себя немного с другой стороны. Знаменитость поделилась эффектным черно-белым фото, на котором она предстала в непривычном для себя гламурном образе.

Луценко позировала в узком черном платье без бретелек длиной до колен. При этом изюминки наряду придавал высокий разрез спереди до самого бедра. В этом образе Анита выглядела как настоящая соблазнительная дива.

«Неделю назад… состоялась одна из моих самых любимых фотосессий», - подписала снимок тренер.

Ее поклонники пришли в восторг от этого образа.

«Красотка», «Круто», «Огонь», «Идеальная женщина», «Просто Образец. Красота», «Прям девушка Бонда», - пишут люди.

Напомним, Анита Луценко из «Зважені та щасливі» за тренажером пожаловалась на жизнь.

Как сообщала Politeka, тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала редкое фото с подросшей дочерью.

Также Politeka писала, что красавчик Даниэль Салем посмеялся над худеющими Могилевской и Анитой.