Спортсменка и профессиональный тренер Анита Луценко всколыхнула Сеть неожиданным признанием

Как известно, 37-летняя звезда шоу "Зважені та щасливі" участвовала во многих чемпионатах Украины и Европы по спортивной гимнастике, а также получила звание мастера спорта по спортивной аэробике и выборола серебряную медаль на Чемпионате Европы в этом виде спорта. Является многократной чемпионкой Украины по аэробике и фитнесу.

Анита занимается сразу несколькими проектами и при этом успевает уделять время семье - мужу Александру и 4-летней дочке Мие.

В своем новом посте в Инстаграм девушка неожиданно выдала все, что "накипело", рассказав, в каком "бешеном ритме" проходят ее дни, передает Politeka.net. Луценко сопроводила пост фотографиями, на одной из которых предстала за тренажером, как говорится, в поте лица, а на другой - в более расслабленной обстановке на одном из мероприятий.

"У меня ежедневно масса срочных задач. Это бешенный ритм, но конечно я сама его выбрала 😇🥳: команда WOWBODY, тренировки, марафоны. А еще Мия, переговоры, романтик с любимым, тусовка с друзьями, сюрприз родителям, в аптеку для прабабушки, за новой формой для съёмки новых тренировок… и вообще - МЫ ВСЕ ПОСТОЯННО куда-то летим 🪂☝🏻 Каждый день, как отдельный марафон и челлендж, где нужно решить столько дел, совершить миллион покупок 🤯", - разоткровенничалась Анита.

Ранее мы рассказывали, что Луценко впервые показала мужа, которого до этого долго скрывала от любопытной публики. Известно, что они живут вместе гражданским браком.

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