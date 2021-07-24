Известная фитнес-тренер, автор книг о питании и звезда шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко рассказала, как бороться с целлюлитом

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко в интервью Сlutch рассказала, отчего возникает так называемая "апельсиновая корка", и как ее убрать с проблемных частей тела.

Так, по словам Аниты, есть три причины, из-за которых появляется целлюлит. И для каждой з них есть решение. Также тренер отметила, что у женщин эта проблема проявляется чаще, чем у мужчин, так как женская кожа более тонкая.

"Во-первых, когда жировая клетка увеличена в размерах. Для того, чтобы ее уменьшить, необходимо начать немного меньше есть", - говорит Луценко.

Второй причиной "апельсиновой корки" она называет отечность – она появляется из-за недостатка воды в организме, употребления спиртного и излишнего количества соли в повседневном рационе. "Убрать отечность поможет массаж или тренировки, которые прогоняют нашу лимфу быстрее", - отмечает тренер.

Третья причина зависит непосредственно от кожи человека – у женщин она более тонкая, поэтому подвержена возникновению целлюлита, тогда, как у мужчин эта проблема встречается намного реже. "Уплотнить кожу поможет использование скрабов и кремов. Также кожа уплотняется благодаря силовым тренировкам", — сообщила тренер.

Напомним, Луценко со "Зважені та щасливі" сделала откровенное признание: "О Боже…".

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" удивила признанием: "А давайте договор на берегу?".

Также Politeka писала, что Луценко со "Зважені та щасливі" в эффектном костюме похвасталась формами: "Ой всё...".