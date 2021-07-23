Известная украинская спортсменка и профессиональная тренер Анита Луценко опубликовала серию черно-белых снимков и призналась, что порой переедает на ночь



Как пишет Politeka.net, 37-летняя Анита Луценко кроме успешной карьеры на телевидении, сделала неплохую карьеру спорсменки. Женщина прославилась выступлениями на чемпионатах по спортивной гимнастике и имеет звание мастера спорта по спортивной аэробике. Хотя тренер и известна своей любовью к тренировкам и здоровому образу жизни, в своем Instagram Анита призналась, что может порой переедать на ночь.

"Под этим постом предлагаю обнулить ккал, что были съедены "не в тему"😅 Вот начну, конечно, с себя. Ну поужинала вчера вечером! Ну всё же отлично ! И тут увидела фисташки 🤦🏼‍♀️ - горсть за 3 сек улетела только так, потом увидела банан, ураааа…сладенькое…..тоже улетел. По итогу вопрос «ну вот зачем?» 😅 кто их там в полном животе после ужина просил? 🤷🏼‍♀️😜🥳 А чем вы можете поделиться", - пишет тренер.

Подписчики Аниты бурно отреагировали на пост тренера и поделились в комментариях, что они съели после ужина.

"Булочку за компанию с подругами вместо ужина", "4 шоколадные конфеты и пол шоколадки с чашкой кофе вечером под книгу зашли незаметно", "О Боже, кусок пиццы в девять вечера", - делятся фаны Аниты Луценко.

Ранее Politeka писала, что Луценко со " Зважені та щасливі "в эффектном костюме похвасталась формами:" Ой все...".

Напомним, что Анита Луценко со "Зважені та щасливі" покрасовалась фигурой в платье с разрезом до бедра: "Прям девушка Бонда".

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