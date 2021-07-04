Відома українська спортсменка і професійний тренер Аніта Луценко вразила фігурою в жіночій сукні
37-річна зірка проекту "Зважені та щасливі" відома своєю любов'ю до тренувань і здорового способу життя. Крім кар'єри на телебаченні, вона успішно виступала на чемпіонатах зі спортивної гімнастики, а також володіє званням майстра майстра спорту зі спортивної аеробіки.
Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Аніта вирішила розкрити себе трохи з іншого боку. Знаменитість поділилася ефектним чорно-білим фото, на якому вона постала в незвичному для себе гламурному образі.
Луценко позувала у вузькій чорній сукні без бретелей довжиною до колін. При цьому родзинки поряд надавав високий розріз спереду до самого стегна. У цьому образі Аніта виглядала як справжня спокуслива Діва.
"Тиждень тому ... відбулася одна з моїх найулюбленіших фотосесій", - підписала знімок тренер.
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Її шанувальники прийшли в захват від цього образу.
"Красуня", "Круто", "вогонь", "ідеальна жінка", "просто зразок. Краса", "Прям дівчина Бонда", - пишуть люди.
Нагадаємо, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" за тренажером поскаржилася на життя.
Як повідомляла Politeka, тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала рідкісне фото з дочкою, що підросла.
Також Politeka писала, що красунчик Даніель Салем посміявся над худнуть Могилевської і Анітою.