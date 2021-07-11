Відомий фітнес-тренер Марина Боржемська показала яскраве фото в купальнику і звернулася до українців

Як повідомляє Politeka.net, колишня дружина В'ячеслава Узєлкова і зірка шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська порадувала шанувальників яскравими пляжним фото і розповіла про свою програму схуднення, до якої можуть приєднатися Українки.

На новому фото Марина відображена, сидячи на шезлонгу на пляжі у витонченій позі. Перед камерою вона з'явилася в стильному роздільному купальнику, який красиво підкреслив ідеальну фігуру і рівну засмагу. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фото Боржемська розповіла про свою програму для схуднення, в якій навчить жінок любити себе. "Я завжди за те, щоб ми любили себе такими, якими ми є. І тільки після цього ми можемо змінюватися і вдосконалюватися. Якщо ви приймаєте своє тіло, тоді ви розумієте, що за ним потрібно доглядати, балувати і дізнаватися про нього стільки нового! Я навчу тебе цієї любові, якщо тобі не вистачає. Я підтримаю тебе на шляху до нової себе. До тих змін, яких ти так чекала і хотіла. Навчу пізнавати себе і жити в гармонії", - написала вона.

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