Відомий фітнес-тренер Аніта Луценко з проекту "Зважені та щасливі" поділилася секретом по догляду

Аніта Луценко є успішним фітнес-тренером і прославилася участю в шоу "Зважені та щасливі". 37-річна тренер так само відома як багаторазова чемпіонка України з аеробіки та фітнесу. Про це повідомляє Politeka.net.

Дівчина активно веде свій блог в Instagram. Цього разу дівчина вразила серією фотографій. У пості 4 чорно-білих кадри, в яких відмінно передані щасливі емоції красуні. І також видно спортивну статуру дівчини.

"А давайте договір на березі!?

Мені цікаво іноді з вами ділитися якимись штучками з серії б'юті: тіло, обличчя, волосся, нігті, ну що завгодно. Але як правило сфотографувати можу те, що у мене є вдома і звичайно те, чим користуюся. Отже в чому договір?! Я ділюся особистими улюбленими засобами, а ви не пишете, що фу фу яке погане засіб, не ЕКО і з шкідливими речовинами....пишіть які любите ви, щоб було джерело корисностей і для інших і для мене. Я не ідеальна і засоби мої теж не ідеальні, але я їх люблю...Отже. Гребінець у ванній завжди! Для прочісування кондиціонера або маски у ванній. І після-незмивний кондиціонер теж такий же...Ну що знали? Робили?"- пише фітнес-тренер.

Дівчину в коментарях засипали компліментами і вдячністю за пораду: "Марафон просто! Скільки корисних порад, широкий асортимент засобів! Дуже дякую!", "Аніта, чарівні фотографії! Ви на них незвичайна", " яке ж красиве чорно-біле фото, Аніта...🔥".

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