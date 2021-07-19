Відома українська спортсменка та професійна тренерка Аніта Луценко опублікувала спокусливий знімок у леопардовому костюмі та привітала колег із Днем тренера

37-річна Аніта Луценко відома своєю любов'ю до тренувань і здорового способу життя. Окрім успішної кар'єри на телебаченні, вона прославилася виступами на чемпіонатах зі спортивної гімнастики. Зіркова тренерка має звання майстра спорту зі спортивної аеробіки.

Як пише Politeka.net, у новому пості в Instagram Аніта вирішила похизуватися шикарною фігурою в леопардовому костюмі з нагоди Дня тренера. Зірка "Зважених та щасливих" привітала зі святом колег та написала про важливість професії.

"Ну хто забув сьогодні привітати свого тренера ??? 😈 Бігом! Тренер - це більше ніж просто тренування, це людина, що мотивує, дуже уважно слухає, контролює, спрямовує і підтримує у важкі моменти!", - пише Аніта Луценко.

Фанати зірки не забарилися з привітаннями та написали безліч коментарів під постом.

"Зі святом, наймотивуючий тренер", "З Днем тренера", "Красива", "Ой все...", "Зі святом", "Вітаємо", - пишуть користувачі мережі.

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