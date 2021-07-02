Тренер В'ячеслав Узєлков розкрив, що відбувалося за лаштунками зйомок проекту "Зважені та щасливі"

Як повідомляє Politeka.net, тренер шоу "Зважені та щасливі" В'ячеслав Узєлков розповів про свої розбіжності з ще одним тренером шоу Анітою Луценко. Подробиці спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За словами В'ячеслава, він виграв четвертий сезон реаліті-шоу, обійшовши двох іменитих тренерів, що привело в шоу керівництво проекту. Тому було прийнято рішення зробити реванш. "Було прийнято рішення дати нам, вірніше їм, реванш. І вирішили знову зробити потрійний сезон. Я вже знав все і розумів все, і у мене було ще більше навичок і майстерності. І я не боявся увійти в сімейний сезон і знову боротися з двома об'єднаними тренерами", - розповідає тренер.

Він також поділився, що у нього сталися розбіжності з Анітою Луценко: "я зі своєю командою почали вибивати одного за іншим учасників інших тренерів. І тут відкрилася Аніта і пішла скаржитися керівництву, що я веду себе не чесно. І виводжу учасників з бази. Хоч всі знали і розуміли, що це нереально. А мене це заводило, що вона мене боїться і шукає відмази за свої втрати".

За словами Узєлкова, до середини проекту у нього забрали одну учасницю і віддали її Аніті Луценко, але вона нібито з нею не займалася. "А я не міг кинути її, так як пів проекту вона була в моїй команді, і я займався з нею далі. І ось, фінальне теле зважування і в фінал входять всі мої учасники. Тобто я знову виграв", - поділився тренер.

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