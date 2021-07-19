Известная украинская спортсменка и профессиональная тренер Анита Луценко опубликовала соблазнительный снимок в леопардовом костюме и поздравила коллег с Днем тренера

37-летняя Анита Луценко известна своей любовью к тренировкам и здоровому образу жизни. Кроме успешной карьеры на телевидении, она прославилась выступлениями на чемпионатах по спортивной гимнастике. Звездная тренер имеет звание мастера спорта по спортивной аэробике.

Как пишет Politeka.net, в новом посте в Instagram Анита решила похвастаться шикарной фигурой в леопардовом костюме по случаю Дня тренера. Звезда "Зважених та щасливих" поздравила с праздником коллег и написала о важности профессии.

"Ну кто забыл сегодня поздравить своего тренера ??? 😈 Бегом! Тренер - это больше чем просто тренировки, это человек, который мотивирует, очень внимательно слушает, контролирует, направляет и поддерживает в трудные моменты!",- пишет Анита Луценко.

Фанаты звезды не замедлили с поздравлениями и написали множество комментариев под постом.

"С праздником, самый мотивирующий тренер", "с Днем тренера", "красивая", "Ой всё...", "с праздником", "поздравляем", - пишут пользователи сети.

Ранее Politeka писала, что Узелков впервые рассказал о разногласиях с Анитой Луценко на "Зважені та щасливі": "она меня боится".

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