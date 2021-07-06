Українська співачка Наталія Могилевська поділилася ексклюзивними кадрами зі зйомок нового шоу

Як пише Politeka.net, 45-річна Могилевська стала головною суддею в новому проекті телеканалу «Україна» «Співають всі». Артистка буде однією зі 100 зірок, які шукатимуть нові таланти в Україні.

У себе в Instagram Могилевська опублікувала відео зі зйомок. Вона зайшла на знімальний майданчик в ефектній сукні і піджаку, який був розшитий камінням. Артистка пройшлася серед червоних кнопок і заявила, що готова починати.

"Я готова!",- коротко підписала відео зірка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Дуже красива", "Королева", "Моя імператриця", "Супер гарна", "тобі так пасує ця сукня", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що перед зйомками Могилевська сильно схудла. Артистка навіть билася об заклад із зірковим тренером Анітою Луценко, щоб встигнути до кінця червня скинути зайву вагу.

Нагадаємо, що Могилевська розкрила секрет свого схуднення, вразивши виглядом в міні-сукні:"Балерина вже".

Як повідомляла Politeka, Могилевська показала, в якому вигляді повертається до столиці після схуднення: кадри.

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