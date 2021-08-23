Украинская фитнес-тренер Анита Луценко показала себя, впечатлив формами

Как пишет Politeka.net, Анита Луценко является популярным украинским тренером из "Зважені та щасливі". Красотка активно продвигает себя на ТВ, а также ведет социальные сети, где делится с украинцами всем интересным.

На новом фото Анита сидела на полу, выставив ножки вперед. Красотка была в наряде с разрезом, впечатляя фанатов безупречной фигуркой.

"Анита, какие нужны кроссовки для бега", - написала одна из фанаток.

"Проще всего зайти в брендовые топовые магазины: Пума, Найк, Адидас и тд…и там есть разделение: для фитнеса, для бега , для танцев. И выбираете из раздела для бега. Там определенная форма и легкий вес", - написала Анита в ответ.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Доброе утро, Анита Валерьевна. Хорошего настроения, бодрости и вкусного завтрака!", "Да, за вами наблюдают в Верхолах", "Что за соблазн", "Спасибо, шикарное фото с утра".

Напомним, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании

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