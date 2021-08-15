Известная украинская спортсменка и профессиональная тренер Анита Луценко дала несколько советов по борьбе с варикозом

Как пишет Politeka.net, 37-летняя Анита Луценко запомнилась украинцам как тренер в телевизионном шоу "Зважені та щасливі". Однако, кроме этого, Луценко прославилась еще и выступлениями на чемпионатах по спортивной гимнастике и имеет звание мастера спорта по спортивной аэробике.

Так, в своем Instagram Луценко часто поднимает различные темы и дает поклонникам советы по тренировкам и здоровью. На этот раз Анита заговорила о болезни – варикоз. Это серьезное заболевание, при котором вены теряют свою эластичность, растягиваются и расширяются.

Так, Луценко дала поклонникам несколько советов, как предотвратить варикоз и какие упражнения нельзя делать, если он есть.

"Нельзя по упражнениям: статические, ударные (прыжки, бег - индивидуально), тяжелые весы с напряжением. Езда на лыжах с фиксацией голени", - говорит Анита.

"Большое спасибо. Очень интересная и полезная информация 😍❤️ ", "Спортом очень даже можно и нужно заниматься, как и танцами ❤️ , главное исключать то, что нельзя. Анита написала. Я тоже с этой проблемой, и врач наоборот рекомендует спорт (только то, что можно), бассейн и тп.", "Очень полезная инфа 🔥 спасибо Вам ❤️ ", - пишут фанаты.

Ранее Politeka писала, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" поразила фигурой в маленьком черном платье: "Тренироваться или нет".

Напомним, что фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, откуда берется целлюлит и как его убрать: "У женщин кожа тоньше".

A еще Politeka сообщала, что Луценко со "Зважені та щасливі" сделала откровенное признание: "О Боже...".