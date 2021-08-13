Спортсменка й професійний тренер Аніта Луценко дала волю емоціям - та й привід прекрасний

Так, 37-річна зірка шоу "Зважені та щасливі" поділилася яскравими кадрами у своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як відривається на чужому весіллі, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Гостей на заході розважала Вєрка Сердючка зі своєю мамою. Аніта, в оливковій приталеній сукні і на підборах, кинулася танцювати під запальний хіт, стрибаючи і хвацько розмахуючи руками.

На торжестві також був присутній ведучий популярних проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник, разом з яким Луценко встигла сфотографуватися.

"Обожнюю літо - пора весіль, які всі красиві 😍 😍 😍 чоловіки в костюмах 🤩 Lівчата з найкрасивішим макіяжем, взуттям і в сукнях ❤ ️ але як сказав @ grisha_reshetnik - всі такі пристойні спочатку весілля і такі однакові в кінці 😅 🤪 🥳 @v_serduchka це🔥 🔥 🔥", - підписала тренер кадри.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене:

"Треба повторити ❤️❤️❤️"

"🔥Нічого собі ви запалили там з Вєркою Сердючкою! 😀😀"

"Як же мало кому личить оливковий колір! Але як же 😻 Аніті!"

"а бійка була в кінці?"

"Аніта, приголомшливе плаття!😉"

Нагадаємо, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" вразила фігурою в маленькій чорній сукні:"тренуватися чи ні"

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