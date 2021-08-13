Спортсменка и профессиональный тренер Анита Луценко дала волю эмоциям - да и повод прекрасный
Так, 37-летняя звезда шоу "Зважені та щасливі" поделилась яркими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как отрывается на чужой свадьбе, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Гостей на мероприятии развлекала Верка Сердючка со своей мамой. Анита, в оливковом приталенном платье и на каблуках, кинулась плясать под зажигательый хит, прыгая и лихо размахивая руками.
На торжестве также присутствовал ведущий популярных проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник, вместе с которым Луценко не преминула случаем сфотографироваться.
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"Обожаю лето - пора свадеб, какие все красивые 😍😍😍 Мужчины в костюмах 🤩 девушки с самым красивым макияжем, обувью и в платьях ❤️ Но как сказал @grisha_reshetnik - все такие приличные вначале свадьбы и такие одинаковые в конце 😅🤪🥳 @v_serduchka это 🔥🔥🔥", - подписала тренер кадры.
Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденноое:
"Надо повторить ❤️❤️❤️"
"🔥Ниче се Вы зажгли там с Веркой Сердючкой! 😀😀"
"Как же мало кому идёт оливковый цвет! Но как же 😻 Аните!"
"а драка была в конце?"
"Анита, обалденное платье!😉"
Напомним, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" впечатлила фигурой в маленьком черном платье: "Тренироваться или нет"
Как сообщала Politeka, Луценко со "Зважені та щасливі" сделала откровенное признание: "О Боже…".
Также Politeka писала, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" удивила признанием: "А давайте договор на берегу?".