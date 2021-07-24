Відома фітнес-тренер, автор книг про харчування і зірка шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко розповіла, як боротися з целюлітом

Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко в інтерв'ю Сlutch розповіла, чому виникає так звана "апельсинова кірка", і як її прибрати з проблемних частин тіла.

Так, за словами Аніти, є три причини, через які з'являється целюліт. І для кожної з них є рішення. Також тренер зазначила, що у жінок ця проблема проявляється частіше, ніж у чоловіків, так як жіноча шкіра тонша.

"По-перше, коли жирова клітина збільшена в розмірах. Для того, щоб її зменшити, необхідно почати трохи менше їсти", - каже Луценко.

Другою причиною "апельсинової кірки" вона називає набряклість – вона з'являється через нестачу води в організмі, вживання спиртного і зайвої кількості солі в повсякденному раціоні. "Прибрати набряклість допоможе масаж або тренування, які проганяють нашу лімфу швидше", - зазначає тренер.

Третя причина залежить безпосередньо від шкіри людини – у жінок вона тонша, тому схильна до виникнення целюліту, тоді, як у чоловіків ця проблема зустрічається набагато рідше. "Ущільнити шкіру допоможе використання скрабів і кремів. Також шкіра ущільнюється завдяки силовим тренуванням", - повідомила тренер.

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