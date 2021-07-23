Відома українська спортсменка та професійна тренерка Аніта Луценко опублікувала серію чорно-білих знімків та зізналася, що деколи переїдає наніч

Як пише Politeka.net, 37-річна Аніта Луценко окрім успішної кар'єри на телебаченні, зробила непогану кар’єру спорсменки. Жінка прославилася виступами на чемпіонатах зі спортивної гімнастики та має звання майстра спорту зі спортивної аеробіки. Хоча тренерка й відома своєю любов'ю до тренувань і здорового способу життя, у своєму Instagram Аніта зізналася, що може деколи переїдати наніч.

"Під цим постом пропоную обнулити ккал, що були з'їдені "не в тему" ​​😅 Ось почну, звичайно, з себе. Ну повечеряла вчора ввечері! Ну все ж чудово! І тут побачила фісташки 🤦🏼♀️ - жменя за 3 сек полетіла тільки так, потім побачила банан, ураааа ... солоденьке ... ..також полетів. За підсумком питання «Ну ось навіщо?» 😅 хто їх там в повному животі після вечері просив? 🤷🏼♀️😜. А чим ви можете поділитися", - пише тренерка.

Підписники Аніти бурхливо відреагували на пост тренерки та поділилися в коментарях, що вони з’їли після вечері.

"Булочку за компанію з подругами замість вечері", " 4 шоколадні цукерки і пів шоколадки з чашкою кави ввечері під книгу зайшли непомітно😂", "О Боже, кусок піци в дев’ять вечора", - діляться фани Аніти Луценко.

Раніше Politeka писала, що Луценко зі "Зважені та щасливі" в ефектному костюмі похвалилася формами: "Ой все...".

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" покрасувалася фігурою в сукні з розрізом до стегна: "Прям дівчина Бонда".

А ще Politeka повідомляла, що ексдружина Узєлкова і зірка "Зважені та щасливі" Боржемська вразила фігурою на пляжі: ефектний кадр.