Відомий фітнес-тренер Аніта Луценко показала звабливе фото в соцмережі
Як повідомляє Politeka.net, популярна фітнес-тренер, зірка шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко у своєму мікроблозі Instagram допомагає українкам худнути і приводити себе у форму, а також надихає власним прикладом, показуючи фото своєї розкішної фігури. Нещодавно красуня поділилася в соцмережі звабливим фото, на якому з'явилася в незвичайному образі.
На знімку Аніта прилягла перед фотографом у світлій кімнаті. Перед камерою вона з'явилася у відвертій чорній сукні з вирізом і без бретелей, яке красиво підкреслило ідеальну фігуру і стрункі ніжки, а Свій образ доповнила чорними шпилькам. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж.
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У підписі до фото Луценко звернулася до своїх шанувальників з питаннями: "А ви знали, що від того як ми виспалися залежить наше бажання тренуватися чи ні, інтенсивно чи, Чи довго. У скільки лягаєте спати? І що займає час? Що робите? Чим не готові пожертвувати в ім'я хорошого відновлення і самопочуття?". А користувачі тут же почали відповідати їй в коментарях.
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