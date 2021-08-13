Тренер показала все в мережі сама

Тренерка шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська, колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, заінтригувала кадром з колишнім чоловіком Ірини Білик

Марина Боржемська розлучилася з В'ячеславим Узєлковим після 22 років стосунків, пише Politeka.net. У колишнього подружжя залишилися двоє дітей Роберт і Олівія.

Зараз обидва продовжили будувати свої життя окремо один від одного, і хвалитися досягненнями в мережі.

А кілька годин тому Боржемська здивувала інтригуючим знімком в компанії колишнього чоловіка Ірини Білик, хореографа Дмитра Дікусара.

Пара притиснулася один до одного, зображуючи чуттєвий танець.

У пості тренер поміркувала про те, які жінки різні, і звернулася до них:

"Ви навіть не уявляєте, як швидко ми можемо змінити своє тіло, своє життя і свої думки, якщо захочемо. Оскільки ми - дівчатка. І можемо в цьому житті все!".

Користувачі Мережі стали гадати, в рамках чого зроблені нові фото:

"Ви йдете на Танці з зірками?", "Ну нарешті здійснилася твоя мрія ❤️❤️❤️", " Мариночка, це натяк на те, що Ви на «Танцях з зірками»? Якщо так, то успіху вам. Бажаю вам перемоги. Буду вболівати за вас! 👏❤️💐", ""Може хоч хтось допоможе Дікусару виграти))))))", "Може ви нарешті вирішили знятися в Танцях із зірками. Супер ❤️😍".

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