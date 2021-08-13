Тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская, бывшая супруга боксера Вячеслава Узелкова, заинтриговала кадром с бывшим мужем Ирины Билык
Марина Боржемская рассталась с Вячеславым Узелковым после 22 лет отношений, пишет Politeka.net. У бывших супругов остались двое детей Роберт и Оливия.
Сейчас оба продолжили строить свои жизни в отдельности друг от друга, и хвастаться достижениями в сети.
А несколько часов назад Боржемская удивила интригующим снимком в компании бывшего мужа Ирины Билык, хореографа Дмитрия Дикусара.
Пара прижалась друг к другу, изображая чувственный танец.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
Лопес в белом купальнике на тонких завязках пленила моложавым видом на пляже: кадры отдыха
Украину ожидает вспышка штамма "Дельта", в Минздраве срочно предупредили: "Передается за 10 секунд"
Жена продюсера "Квартал 95", едва вместив бюст в тесное декольте, рассказала об особом даре: "Класс, Анечка"
В Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"
В посте тренер порассуждала о том, какие женщины разные, и обратилась к ним:
"Вы даже не представляете, как быстро мы можем изменить свое тело, свою жизнь и свои мысли, если захотим. Поскольку мы – девочки. И можем в этой жизни все!".
Пользователи сети стали гадать, в рамках чего сделаны новые фото:
"Вы идете на Танцы со звездами?", "Ну наконец-то осуществилась твоя мечта ❤️❤️❤️", "Мариночка, это намек на то, что вы на «Танцах со звездами»? Если так, то успеха вам. Желаю вам победы. Буду болеть за вас! 👏❤️💐","Может хоть кто-то поможет Дикусару выиграть))))))", "Может вы наконец-то решили сняться в Танцах со звездами. Супер ❤️😍".
Напомним, экс-жена Узелкова и тренер "Зважені та щасливі" Боржемская раскрыла, как есть сладкое и не толстеть
Как сообщала Politeka, Экс-жена Узелкова и звезда "Зважені та щасливі" Боржемская впечатлила фигурой на пляже
Также Politeka писала, что фитнес-тренер и экс-жена Узелкова Боржемская в мини-топе показала, как прокачать спину