Тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская, бывшая супруга боксера Вячеслава Узелкова, заинтриговала кадром с бывшим мужем Ирины Билык

Марина Боржемская рассталась с Вячеславым Узелковым после 22 лет отношений, пишет Politeka.net. У бывших супругов остались двое детей Роберт и Оливия.

Сейчас оба продолжили строить свои жизни в отдельности друг от друга, и хвастаться достижениями в сети.

А несколько часов назад Боржемская удивила интригующим снимком в компании бывшего мужа Ирины Билык, хореографа Дмитрия Дикусара.

Пара прижалась друг к другу, изображая чувственный танец.

В посте тренер порассуждала о том, какие женщины разные, и обратилась к ним:

"Вы даже не представляете, как быстро мы можем изменить свое тело, свою жизнь и свои мысли, если захотим. Поскольку мы – девочки. И можем в этой жизни все!".

Пользователи сети стали гадать, в рамках чего сделаны новые фото:

"Вы идете на Танцы со звездами?", "Ну наконец-то осуществилась твоя мечта ❤️❤️❤️", "Мариночка, это намек на то, что вы на «Танцах со звездами»? Если так, то успеха вам. Желаю вам победы. Буду болеть за вас! 👏❤️💐","Может хоть кто-то поможет Дикусару выиграть))))))", "Может вы наконец-то решили сняться в Танцах со звездами. Супер ❤️😍".

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