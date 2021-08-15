Відома українська спортсменка та професійна тренерка Аніта Луценко дала декілька порад щодо боротьби із варикозом

Як пише Politeka.net, 37-річна Аніта Луценко запам’яталася українцям як тренерка у телевізійному шоу "Зважені та щасливі". Проте, окрім цього, Луценко прославилася ще й виступами на чемпіонатах зі спортивної гімнастики та має звання майстра спорту зі спортивної аеробіки.

Так, у своєму Instagram Луценко часто піднімає різні теми та дає шанувальникам поради щодо тренувань та здоров’я. Цього разу Аніта заговорила про хворобу – варикоз. Це серйозне захворювання, при якому вени втрачають свою еластичність, розтягуються і розширюються.

Так, Луценко дала шанувальникам кілька порад, як запобігти варикозу та які вправи не можна робити, якщо він є.

"Не можна по вправах: статичні, ударні (стрибки, біг - індивідуально), важкі ваги з напруженням. Їзда на лижах з фіксацією гомілки", - каже Аніта.

"Велике спасибі. Дуже цікава і корисна інформація 😍❤️", "Спортом дуже навіть можна і потрібно займатися, як і танцями ❤️ головне виключати те, що не можна. Аніта написала. Я теж з цією проблемою, і лікар навпаки рекомендує спорт (тільки те, що можна), басейн і тп.", "Дуже корисна інфа🔥 дякую Вам❤️", - пишуть фанати.

Рaніше Politeka писaлa, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" вразила фігурою в маленькій чорній сукні: "Тренуватися чи ні".

Нaгaдaємо, що фітнес-тренер Аніта Луценко розповіла, звідки береться целюліт і як його прибрати: "У жінок шкіра тонша".

A ще Politeka повідомлялa, що Луценко зі "Зважені та щасливі" зробила відверте зізнання: "О Боже…".