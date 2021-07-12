Тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська, колишня дружина боксера В'ячеслава Узєлкова, розповіла деякі секрети правильного харчування

Відомий тренер дає поради щодо харчування у своєму Instagram, пише Politeka.net. Часто зірка відповідає на питання своїх шанувальників в Instagram.

Так, в нових сторіс Instagram Боржемська розповіла, як можна їсти солодке і не товстіти.

За словами тренера, найменше на фігуру впливає помірна кількість солодкого в певний період часу.

"Солодке можна їсти. Головне, в правильний час, і не кожен день. Зараз фрукти і ягоди дуже підходять замість солодкого.

Якщо ви собі після сніданку дозволите з'їсти шматочок улюбленої солодощі, це вам не зашкодить, якщо протягом дня ви харчуєтеся правильно", - написала Марина.

Також зірка розставила всі крапки над "і" про режим харчування - триразовий або дробовий.

"Це все правильно. Комусь підходить 3 прийоми їжі, потрібно харчуватися 4-5 разів на день", - поділилася тренер.

За словами Боржемської, вона намагається підібрати режим харчування людині, складаючи програму.

Зазначимо, Марина Боржемська розлучилася з В'ячеславим Узєлковим після 22 років відносин. У колишнього подружжя залишилися двоє дітей Роберт і Олівія.

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