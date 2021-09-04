Креативний продюсер і гітарист групи The Hardkiss Валерій Бебко (Валом) показав яскравий кадр виступу колективу

Відомий колектив виступає на сцені з 2011 року, пише Politeka.net. "The Hardkiss" завоював величезну любов публіки, і в кожному місті з нетерпінням чекають їх концерту.

Так, група побувала в Житомирі. Про це Валерій Бебко повідомив у своєму Instagram, розмістивши фото зі сцени.

Група в повному складі зробила селфі. Зокрема, можна побачити фронтвумен Юлію Саніну, яка вибрала яскравий образ з коротким топом і легінсами.

Фото було зроблено на сцені, можна було помітити масу людей, що прийшла на концерт.

За дев'ять годин публікація зібрала майже 1000 лайків і багато коментарів.

"Концерт був неймовірний !!! Спасибі!!! 🔥 ", "Той момент, коли не потрапив в кадр на загальному фото, але майже весь концерт Вал був близько від нашого сектора і шаманів на своїй білявій красуні! Відмінно! Дякую за приємні емоції! 💪 🤘 😉 ", "Це був🔥 🔥 🔥. Ви нас запалили. Півтори години і безліч спалених калорій. Червоні долоні і стоптані ноги. Але почуття-мало, хочу ще. До нових зустрічей, ТНЕ НАRDKISS","Дуже чекаю в Латвії❤️😍", - написали користувачі Мережі.

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