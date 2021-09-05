Співачка Катерина Павленко показала яскраве фото в мережі
Як повідомляє Politeka.net, солістка українського гурту Go_A, яка посіла на Євробаченні 2021 5-е місце, Катерина Павленко активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться яскравими кадрами.
Кілька годин тому вона показала пекучий образ, в якому виступила на сцені Бельгії.
Співачка одягла коротку спідницю і зафіксувала її шкіряним тонким поясом на талії, прикрашеному метталічними шнурками. Вона доповнила сміливий лук чорним корсетом-майкою з латексу, що підкреслив розкішну фігуру співачки, і темними колготками з класичними туфлями на шпильці.
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Вона гладко поклала волосся і похвалилася яскравим помітним макіяжем з ацентом на очі.
Головний модний девіз співачки-аби було яскраво і їй подобалося. Тим більше сучасна мода настільки демократична, що дозволяє з легкістю слідувати цьому правилу і не прогадати.
Шанувальники поділилися своєю думкою про її макіяжі і вбранні: "тобі дуже йде цей образ", "ти зірка Трініті" ," ви просто киця","час бути іншою дівчиною".
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