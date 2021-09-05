Певица Екатерина Павленко показала яркое фото в сети

Как сообщает Politeka.net, солистка украинской группы Go_A, которая заняла на Евровидении 2021 5-е место, Екатерина Павленко активно ведет свою страницу в Instagram, где делится яркими кадрами.

Несколько часов назад она показала жгучий образ, в котором выступила на сцене Белгии.

Певица надела короткую юбку и зафиксировала ее кожаным тонким поясом на талии, украшенном метталическими шнурками. Она дополнила смелый лук черным корсетом-майкой из латекса, подчеркнувшим роскошную фигуру певицы, и темными колготками с классичекими туфлями на шпильке.

Она гладко уложила волосы и похвасталась ярким броским макияжем с ацентом на глаза.

Главный модный девиз певицы – лишь бы было ярко и ей нравилось. Тем более современная мода настолько демократична, что позволяет с легкостью следовать этому правилу и не прогадать.

Поклонники поделились своим мнение о ее макияже и наряде: "Тебе очень идет этот образ", "Ты звезда Тринити", "Вы просто киця", "Время быть другой девушкой".

Напомним, солистка Go_A Павленко вдали от Украины показала, куда ее занесло на этот раз.

Также Politeka писала, что редкое фото юной солистки Go_A взбудоражило Сеть, еще не брюнетка и не звезда "Евровидения".

А еще Politeka сообщала, что солистки "Go_A" и KAZKA померились красотой в эффектных нарядах в центре Киева.