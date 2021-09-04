Це буде найспекотніший костюм

Творці популярного шоу "Маска" розсекретили нового героя проєкту

Як пише Politeka.net, на телеканалі "Україна" стартували зйомки другого сезону популярного шоу "Маска". Здогадуватися, яка зірка захована під неймовірно красивими костюмами, українці будуть разом із детективами – співаками NK, Олею Поляковою, Олегом Винником, Дзідзьо та Андрієм Данилко. Ведучим шоу став Володимир Остапчук.

На офіційній сторінці шоу в Instagram вже встигли розсекретити двох героїв шоу – ними стали незвичайна маска "Скандал" та яскрава "Фея". Цього разу творці шоу розповіли, що третім персонажем став "Білий Тигр".

"Він – капітан міжгалактичного корабля. Тигр – найспекотніший костюм, адже його хутро та лакований темно-синій плащ мають паралонову основу", - написали на сторінці шоу.

У коментарях шанувальники "Маски" традиційно почали ділитися здогадками, хто ж заховався під цією маскою.

"Поплавський", " Іво Бобул😂", "Макс Барських🤣", "Ектор Хіменес-Браво", "Коляденко", - пишуть у мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що яскрава Фея з нового сезону шоу "Маска" змусила українців губитися в здогадах: "Це Кухар або...".

Нагадаємо, що Полякова з дивовижною зачіскою засвітила Винника і Каменських на зйомках "Маски": ексклюзивні кадри.

A ще Politeka повідомлялa, що Фея з нового сезону шоу "Маска" спантеличила українців підказкою: "Ані Лорак або Софія Ротару".