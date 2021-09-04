Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками ранковим фото
Як пише Politeka.net, Настя Каменських – затребувана українська співачка, яка прославилася завдяки участі в групі "Потап і Настя". Нещодавно Каменських почала сольну кар’єру під псевдонімом NK.
У співачки багато концертів та роботи, однак Настя завжди знаходить час поділитися із шанувальниками подробицями особистого життя в Instagram, де на неї підписані 5,3 мільйона людей.
Цього разу Каменських опублікувала ранкову світлину в білосніжному халаті та з рушником на голові. Співачка була абсолютно без макіяжу.
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У коментарях шанувальники написали Каменських багато компліментів та відмітили, що зірка дуже красива й без макіяжу.
"Така красива)👏🔥🙌", " Шикарна і без макіяжу 👏👏👏", " Красотка 😍", " Красотка🔥🔥🔥🔥🔥", "Бадьорого ранку 🙌 Позитивних вихідних 👍🌹🌹🌹🌹😍", "Вафелька 🔥", "Дивлюся, а таке відчуття, що з кущів зараз голова Горбунова підглядати буде 😂", " Шикарна Настюшка🔥", - написали в мережі.
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