Творці шоу "Маска" продовжують інтригувати українців, представляючи нових героїв

Шоу "Маска" завоювало велику популярність в Україні, пише Politeka.net. Суть програми в тому, хто зі знаменитостей ховається в костюмі.

Детективами попереднього сезону були: Олег Винник, Андрій Данилко, Михайло Хома (Дзідзьо), Оля Полякова і Настя Каменських. А ведучим став - Володимир Остапчук.

Переможницею першого сезону стала співачка Злата Огневич.

Зараз же українців готують до нових випусків, поступово оголошуючи героїв. Так, в офіційній групі проекту опублікували фото білого тигра.

"НОВИЙ ГЕРОЙ ШОУ МАСКА - ВЕЛИЧНИЙ БІЛИЙ ТИГР 😱

Якщо ви також розгадуєте підказки на сторінці @maskaukrainetv, могли здогадатися - наступним учасником буде саме він.

Сильний, харизматичний і фантастично красивий Тигр... А поки діліться, хто із зірок може під ним ховатися? 👇", - йдеться в пості.

За 50 хвилин публікація зібрала понад 300 лайків і трохи коментарів.

"Потап 🤔", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, прем'єру першого сезону проекту переглянули п'ять мільйонів глядачів - це дуже хороший показник.

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