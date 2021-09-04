Творці шоу "Маска" продовжують інтригувати українців, представляючи нових героїв
Шоу "Маска" завоювало велику популярність в Україні, пише Politeka.net. Суть програми в тому, хто зі знаменитостей ховається в костюмі.
Детективами попереднього сезону були: Олег Винник, Андрій Данилко, Михайло Хома (Дзідзьо), Оля Полякова і Настя Каменських. А ведучим став - Володимир Остапчук.
Переможницею першого сезону стала співачка Злата Огневич.
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Зараз же українців готують до нових випусків, поступово оголошуючи героїв. Так, в офіційній групі проекту опублікували фото білого тигра.
"НОВИЙ ГЕРОЙ ШОУ МАСКА - ВЕЛИЧНИЙ БІЛИЙ ТИГР 😱
Якщо ви також розгадуєте підказки на сторінці @maskaukrainetv, могли здогадатися - наступним учасником буде саме він.
Сильний, харизматичний і фантастично красивий Тигр... А поки діліться, хто із зірок може під ним ховатися? 👇", - йдеться в пості.
За 50 хвилин публікація зібрала понад 300 лайків і трохи коментарів.
"Потап 🤔", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "🔥", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, прем'єру першого сезону проекту переглянули п'ять мільйонів глядачів - це дуже хороший показник.
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