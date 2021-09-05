Відома співачка Оля Полякова в інтерв'ю Маші Єфросиніній чесно розповіла про сімейні проблеми

Маша Єфросиніна давно веде свій канал на платформі Ютуб і виставляє там багато відео-інтерв'ю з зірками. Цього разу у випуску "Дрослі дівчатка" разом з Олею Поляковою інтерв'ю чимало здивувала шанувальників.

Відповідаючи на питання і коментуючи ситуацію зі своїм шлюбом, Полякова чесно зізналася, що вже наближаючись до 16 року в шлюбі, вони з чоловіком відчувають якусь нудьгу і нудьгу.

"Раніше з Вадиком ми розмовляли як найкращі друзі. Тепер же я зрозуміла, що за ці 15 років шлюбу у мене ще не було жодного разу кризи у відносинах, а тепер нас штормить. У якийсь момент ти розумієш, що ти вже дорослий, незалежний, діти підросли. Ти на це дивишся, і задаєшся питанням: і все? Це кінець?",- розповіла Полякова.

Вона згадала про пристрасть, яка була у неї з чоловіком раніше і те, як вони сварилися, з'ясовуючи відносини і намагаючись зрозуміти один одного:

"Тікала з машини в ліс, а він за мною. Дряпали один одному обличчя. Тепер цього немає. Так, йде пристрасть, романтизм, потяг. Але ти живеш з людиною для комфорту, у вас спільні діти, спільні цілі, ви дружні. Якщо плюсів більше, ти прощаєш ці мінуси", - поміркувала зірка.

Нагадавши, Полякову прорвало після Дня Незалежності, висловила все, що думає: "Я не Матвієнко і не Повалій".

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