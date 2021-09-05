Известная певица Оля Полякова в интервью Маше Ефросининой честно рассказала о семейных проблемах

Маша Ефросинина давно ведет свой канал на платформе Ютуб и выставляет там много видео-интервью со звездами. В этот раз в выпуске "Взрослые девочки" вместе с Олей Поляковой интервью немало удивила поклонников.

Отвечая на вопросы и комментируя ситуацию со своим браком, Полякова честно призналась, что уже приближаясь к 16 году в браке, они с мужем чувствуют какую-то скуку и хандру.

"Раньше с Вадиком мы разговаривали как лучшие друзья. Теперь же я поняла, что за эти 15 лет брака у меня еще не было ни разу кризиса в отношениях, а теперь нас штормит. В какой-то момент ты понимаешь, что ты уже взрослый, независимый, дети подросшие. Ты на это смотришь, и задаешься вопросом: и все? Это конец?", - рассказала Полякова.

Она вспомнила о страсти, которая была у нее с мужем раньше и то, как они ссорились, выясняя отношения и пытаясь понять друг друга:

"Убегала из машины в лес, а он за мной. Царапали друг другу лица. Теперь этого нет. Да, уходит страсть, романтизм, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта, у вас общие дети, общие цели, вы дружны. Если плюсов больше, ты прощаешь эти минусы", - поразмыслила звезда.

Напомним, Полякову прорвало после Дня Независимости, высказала все, что думает: "Я не Матвиенко и не Повалий".

Как сообщала Politeka, Оля Полякова засветила роскошную фигуру на белоснежной яхте: "Богиня грации и красоты".

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