Дочка Алла Пугачової Крістіна Орбакайте сяяла на сцені в карколомному образі
Як пише Politeka.net, 50-річна Крістіна Орбакайте для багатьох шанувальників є еталоном жіночності.
Вона завжди стежить за своєю зовнішністю, а на сцені блищить в яскравих образах. Співачка любить носити сукні, що підкреслюють її худосочную фігуру.
Перед глядачами Христина з'явилася в блискучій короткій сукні сріблястого кольору. Свій іскристий наряд дочка Пугачової поєднала з чорними черевиками на дуже високих підборах через що стрункі ноги Орбакайте стали виглядати ще довше.
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Доповненням до образу стали недбала зачіска і сяюча посмішка — виглядала співачка розкішно.
"Завзято зустрічаємо осінь весняними піснями! 💜 » ,- підписала артистка.
Шанувальники захопилися від побаченого.
"Красуня",
"Ой, Боги мої",
"Криська наша лялечка❤️❤️❤️", - висловилися в мережі.
Нагадаємо, що Дочка Пугачової Орбакайте вбила образом в обтягуючій сукні і шкірі: "з віком все...".
Як повідомляла Politeka, Дочка Пугачової Орбакайте засвітилася в компанії відомого красеня:"прямо ідеальна пара".
Також Politeka писала, що Дочка Пугачової Орбакайте з укладанням і обновками вразила зовнішнім виглядом: "Вся в маму".