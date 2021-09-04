Дочка Алла Пугачової Крістіна Орбакайте сяяла на сцені в карколомному образі

Як пише Politeka.net, 50-річна Крістіна Орбакайте для багатьох шанувальників є еталоном жіночності.

Вона завжди стежить за своєю зовнішністю, а на сцені блищить в яскравих образах. Співачка любить носити сукні, що підкреслюють її худосочную фігуру.

Перед глядачами Христина з'явилася в блискучій короткій сукні сріблястого кольору. Свій іскристий наряд дочка Пугачової поєднала з чорними черевиками на дуже високих підборах через що стрункі ноги Орбакайте стали виглядати ще довше.

Доповненням до образу стали недбала зачіска і сяюча посмішка — виглядала співачка розкішно.

"Завзято зустрічаємо осінь весняними піснями! 💜 » ,- підписала артистка.

Шанувальники захопилися від побаченого.

"Красуня",

"Ой, Боги мої",

"Криська наша лялечка❤️❤️❤️", - висловилися в мережі.

Нагадаємо, що Дочка Пугачової Орбакайте вбила образом в обтягуючій сукні і шкірі: "з віком все...".

Як повідомляла Politeka, Дочка Пугачової Орбакайте засвітилася в компанії відомого красеня:"прямо ідеальна пара".

Також Politeka писала, що Дочка Пугачової Орбакайте з укладанням і обновками вразила зовнішнім виглядом: "Вся в маму".