Популярна українська співачка Настя Каменських покривлялась на камеру після холодних водних процедур
Настя Каменських звикла показувати мало не кожен крок зі свого життя, причому багато фото і відео зірка публікує в Instagram, тому шанувальники уважно стежать за артисткою кожен день. Цього разу Настя насмішила кадрами після того, як скупалася в басейні.
Так, традиційно демонструючи, як проходить її день і чим вона займається, Каменських також показала, як виглядає в одному банному рушнику. Причому зірка скривилася і поскаржилася на жахливий холод.
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Як відомо, співачка любить займатися спортом, боїться набрати зайву вагу знову і контролює харчування разом з чоловіком, а вранці завжди займається. Любить після цього Настя і купатися, а також робити різні масажі і маски. На кадрах зірка показала, як проходив після ранкового Підбадьорливого басейну її день.
Також красуня знову збентежила новим фото-тепер з ванної. Схоже, артистка вирішила приділити час собі і відпочити після важкого тижня і концертів.
Настя відображена лежачи у ванній, доверху наповненою водою і білою густою пінкою. Її тіла майже не видно, над піною здіймається тільки одне коліно, а руки складені, як у молитві. При цьому виглядає так, ніби співачка заснула, ніжачись у воді і піні. Її волосся зібране у високий недбалий пучок, а на обличчі немає макіяжу.
Раніше Politeka писала, що Настя Каменських "задрімала" у ванній, прикривши принади густою піною: епічний кадр.
Нагадаємо, що Настя Каменських в тонкій " ночнушке "збентежила видом на вулиці:"білизняний стиль".
A ще Politeka повідомляла, що схвильована Настя Каменських заінтригувала важливими змінами в житті: "у мене новий...".