Дружина ведучого "Холостячки" і нового сезону "Україна має талант" Григорія Решетника Христина показала стильний образ на відпочинку

Сім'я Решетника обожнює подорожувати разом, тому не пропускає можливості, щоб відвідати якомога більше цікавих місць. Нова подорож була запланована до Туреччини. Звідти Христина і Григорій діляться яскравим контентом в Instagram, пише Politeka.net.

4 вересня дружина Решетника повідомила, що їх сімейний відпочинок добігає кінця і показала прощальні кадри.

На знімках мати трьох дітей з'явилася в дуже літньому образі і блиснула своїм пружним животом. На ній був надітий короткий топ молочного кольору і довга легка спідниця з оборками в тон. Дівчина попозувала біля басейну.

"Останні моменти цього відпочинку в Туреччині", - написала Христина Решетник.

У коментарях її обдарували компліментами.

"Кармен",

" Вау 🔥 шикарна жінка😍",

" Супер красуня", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що дружина Решетника вразила ідеальною фігурою після трьох пологів:"Приголомшлива".

Як повідомляла Politeka, Решетник відвіз молоду дружину і дітей з країни:"які ж ви...".

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