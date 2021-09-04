Дочка акторів Моніки Беллуччі і Венсана Касселя Діва приголомшила особистими кадрами зі своїм хлопцем
Як передає Politeka.net, у вересні молодій моделі виповнюється 17 років. Незважаючи на такий юний вік, у дівчини вже є хлопець, відносини з яким, судячи з усього, дуже серйозні. За даними ЗМІ, Діва зустрічається з манекенником Лукою Саландрою. Відносини парочки почалися влітку, коли вони стали публікувати фото один одного в соціальних мережах.
Днями закохані засвітилися разом на світському заході. Молоді зірки не приховували почуттів і навіть цілувалися на публіці. Також в мережі з'явився знімок з готельного номера. 16-річна Діва позувала навпроти дзеркала в халатику, а хлопець обіймав її ззаду.
"У Венецію з любов'ю", - підписали фото автори фан-аккаунта, на якому з'явилося особисте фото зірки.
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У коментарях шанувальники залишили масу захоплених компліментів і стали порівнювати Діву з її зірковою матір'ю.
Нагадаємо, що Діва Кассель в купальнику продемонструвала силу природної краси:"вже конкурентка".
Ще Politeka писала, що Діва Кассель в розкішній сукні вразила видом на подіумі: кадри.
Також Politeka повідомляла, що Діва Кассель виросла поліпшеною копією Моніки Беллуччі:"так і не відрізнити".