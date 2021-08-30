Дочка актриси Моніки Беллуччі і актора Венсана Касселя Дева з'явилася на показі разом з мамою

Як можна помітити, дочка Моніки Беллуччі не тільки сильно на неї схожа, але ще і може відзначитися талантом скромної моделі. Дівчина тільки вчиться, але все одно на будь-якому кадрі виглядає привабливо. На нових фото і мама, і Дева виглядали чудово

На вихідних бренд Dolce & Gabbana влаштував масштабне свято моди у Венеції, де відбулася презентація нової колекції. Причому на показі з'явилися і Беллуччі з дочкою, відзначившись парними образами. І мати, і дочка показали лаконічний образи в чорних нарядах.

"Найкрасивіша жінка в світі разом з найкрасивішою дівчиною в світі» - йдеться в підписі під кадрами.

Шанувальники відповідають:

"Які запаморочливі красуні; найкрасивіший дивовижний образ😍; найкрасивіша мама в світі; прекрасні мама і дочка ти диво; так і не відрізнити, які обличчя ❤️🔥; Об'єкт Всесвітньої спадщини ❤️; Красиво, але ще потрібно знайти свою індивідуальність. Поки вона занадто наслідує своєї матері, яка в чудовій формі; Хто мати, а хто дочка 😜».

Нагадаємо, що Діва Кассель в сукні з мереживами заткнула за пояс відомих моделей:"недоступна Краса".

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