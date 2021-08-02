Дочка актриси Моніки Беллуччі і актора Венсана Касселя Діва показала природну красу в трендовому купальнику

В юному віці дівчина почала підкорювати мережу відразу ж, як з'явилася перед прицілом камер. Дочка Моніки Беллуччі не тільки сильно на неї схожа, але ще і може відзначитися талантом скромної моделі. Дівчина тільки вчиться, тому на частині зйомок разом з нею вже не раз була присутня зіркова мама.

На одному з кадрів в чорному купальнику з простим декольте дівчина привернула увагу саме природною красою і привабливою посмішкою. Кучеряві темні локони Діва залишила розпущеним, що додало їй ще більшого пустощів.

Чорний розкритий халат же добре виглядав у поєднанні з купальником, що помітили в мережі:

"Як прекрасна красуня росте😍; 😮 😮 вже конкурентка моделям; оцінка краси на 10000❤; він виглядає набагато старше свого віку ....; Подарувати Так Життя може тільки 17 років краси, думаю, в 30 все скінчено !!!!",- відповідають фанати.

Причому не так давно Діва також знімалася для італійського Vogue. Під час зйомок дівчина блищала в декількох різних образах, а її прогулянка на вулиці в квітчастому маленькому платті миттєво розлетілася по мережі.

Нагадаємо, що Діва Кассель в сукні з мереживами заткнула за пояс відомих моделей:"недоступна Краса".

Як повідомляла Politeka, Діва Кассель в оригінальному образі перевершила маму на зйомці: "маленька бунтарка".

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