Дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя Діва з'явилася на подіумі в ефектному вбранні
Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі та Венсан Кассель офіційно оформили шлюб у 99-му році. У пари з'явилася дочка Діва, якій зараз 16 років, а ще син Леоні, якому зараз 11 років. Незважаючи на це Моніка і Венсан вирішили розлучитися в 2013 році, після чого Кассель одружився на молодій французькій моделі. Старша дочка Діва пішла по стопах мами, почавши кар'єру в модельному бізнесі.
На нових кадрах Діва позувала в червоному шикарному платті, яке ідеально підкреслило талію. Красуня йшла по подіуму серед інших дівчат. Кассель мав пишне волосся та яскравий макіяж. Відео опублікувала в сторіс Instagram сама Моніка Беллуччі, залишивши лінк на красуню-дочку.
А на своїй сторінці Діва показала, як проходила підготовка до показу. Дівчина сиділа перед дзеркалом, поки їй робили зачіску.
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