Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева ошеломила личными кадрами со своим парнем

Как передает Politeka.net, в сентябре молодой модели исполняется 17 лет. Несмотря на столь юный возраст, у девушки уже есть парень, отношения с которым, судя по всему, очень серьезные. По данным СМИ, Дева встречается с манекенщиком Лукой Саландрой. Отношения парочки начались летом, когда они стали публиковать фото друг друга в социальных сетях.

На днях влюбленные засветились вместе на светском мероприятии. Молодые звезды не скрывали чувств и даже целовались на публике. Также в сети появился снимок из отельного номера. 16-летняя Дева позировала напротив зеркала в халатике, а парень обнимал ее сзади.

«В Венецию с любовью», - подписали фото авторы фан-аккаунта, на котором появилось личное фото звезды.

В комментариях поклонники оставили массу восхищенных комплиментов и стали сравнивать Деву с ее звездной матерью.

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